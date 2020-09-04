В Луганской и Харьковской областях продолжают тушить очаги тления

Спасатели привлекли два самолета и вертолет

Спасатели привлекли два самолета и вертолет

Фото: ГСЧС

В Луганской и Харьковской областях продолжают тушение отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины внутри контролируемого периметра, но открытого огня уже нет.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС Украины.

Известно, что в Луганской области продолжается тушение 3 очагов пожаров сухой травы и лесных насаждений в 2 районах области (Новоайдарский район с. Лобачево, с. Лопаскино и Станично-Луганский район с. Болотенное), которые возникли 2 сентября.

Спасатели отмечают, что открытого огня не наблюдается, и сейчас проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

В тушении пожаров задействовано 404 человека и 73 единицы техники, из них от ГСЧС - 245 человек и 47 единиц техники.

В Харьковской области продолжается тушение пожара в лесном массиве вблизи с. Клугино-Башкировка Чугуевского горсовета.

Открытого огня не наблюдается, проводится дотушивание отдельных очагов тления лесной подстилки и остатков древесины.

К тушению привлечены 479 человек и 78 единиц техники, из них от ГСЧС 235 человек и 54 единицы техники, в том числе 2 пожарных самолета и 1 вертолет, которыми осуществлены ​​73 сброса (254 тонны воды).

Напомним, к тушению пожаров на Харьковщине и Луганщине привлечена авиация.

Также у Зеленского обещают помочь пострадавшим в результате пожаров на Харьковщине и Луганщине, это решение на контроле у президента.

В зону лесных пожаров на Харьковщине и Луганщине вылетела команда правительства, в команду вошли четверо министров.