18:32  27 июля
Следующее заседание ТКГ состоится 18-19 августа
15:18  27 июля
Граждане Украины будут получать официальные электронные адреса вместе с паспортами
17:43  27 июля
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
UA | RU
UA | RU
27 июля 2020, 21:35

На шахте "Новодружеская" на Луганщине погиб горняк

27 июля 2020, 21:35
Читайте також українською мовою
Предварительная причина трагедии – обрушение породы
Предварительная причина трагедии – обрушение породы
Фото: Суспильне
Читайте також
українською мовою

Час назад на шахте «Новодружеская» (ГХК «Лисичанскуголь») погиб горняк Константин Прохорцев.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет RegioNews.

Погибшему шахтеру был 41 год. Без отца остались двое детей 16 и 11 лет.

Как я неоднократно подчеркивал, из-за несвоевременных расчетов трейдеров с угледобывающими предприятиями, из-за накопления многомиллионных задолженностей, шахты не имеют средств на модернизацию процесса добычи, экономят на закупках средств индивидуальной защиты", - написал Волынец о причинах трагедии.

С Луганской области сообщают, что час назад на Шахте "Новодружеска" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк –...

Опубликовано Михаил Волынец Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, сегодня это уже третий несчастный случай на производстве в нашей стране. Ранее сообщалось, что в Харькове во время ремонтных работ задохнулись четверо коммунальщиков.

Позже стало известно, что на Николаевщине от полученных на предприятии ожогов скончались двое мужчин.

Луганская область Луганщина Лисичанск шахта шахтеры смерть несчастный случай производство
Читайте больше новостей на нашем телеграмм-канале
Зеленский создал еще одну военно-гражданскую администрацию в Луганской области
27 июля 2020, 18:56
Сводка ООС: два обстрела, потерь нет
27 июля 2020, 17:43
На Николаевщине от полученных на предприятии ожогов скончались двое мужчин
27 июля 2020, 17:26
Все новости »
Подписывайтесь на RegioNews
23 июля 2020
Чорное Зе!ркало в Луцке
17 июля 2020
"Баба, да!", тверк и "Миша по-новому"
11 июля 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфи и реалити-шоу, - НеПогода
Все видео »
"Свобода" и мусор, или За что хотели убить заместителя черкасского мэра
Члены общественных советов и кандидаты в депутаты: кто контролирует автовокзалы Черниговщины
Все публикации »
Михаил Дяденко
Иван Галунга
Геннадий Москаль
Все блоги »