На шахте "Новодружеская" на Луганщине погиб горняк

Предварительная причина трагедии – обрушение породы

Предварительная причина трагедии – обрушение породы

Фото: Суспильне

Час назад на шахте «Новодружеская» (ГХК «Лисичанскуголь») погиб горняк Константин Прохорцев.

Об этом сообщил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, пишет RegioNews.

Погибшему шахтеру был 41 год. Без отца остались двое детей 16 и 11 лет.

Как я неоднократно подчеркивал, из-за несвоевременных расчетов трейдеров с угледобывающими предприятиями, из-за накопления многомиллионных задолженностей, шахты не имеют средств на модернизацию процесса добычи, экономят на закупках средств индивидуальной защиты", - написал Волынец о причинах трагедии.

С Луганской области сообщают, что час назад на Шахте "Новодружеска" (ГХК "Лисичанскуголь") погиб горняк –... Опубликовано Михаил Волынец Понедельник, 27 июля 2020 г.

Напомним, сегодня это уже третий несчастный случай на производстве в нашей стране. Ранее сообщалось, что в Харькове во время ремонтных работ задохнулись четверо коммунальщиков.

Позже стало известно, что на Николаевщине от полученных на предприятии ожогов скончались двое мужчин.