На Миколаївщині від отриманих на підприємстві опіків померли двоє чоловіків

Робітники не дотримувалися правил техніки безпеки під час зварювання

Робітники не дотримувалися правил техніки безпеки під час зварювання

Фото: flickr

Про це пише RegioNews з посиалнням на ГУ Нацполіції Миколаївської області.

З місцевої лікарні до Баштанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з території одного з підприємств із опіками тіла були госпіталізовані двоє працівників 52-х та 53-х років.

На місці події поліцейські з’ясували, що чоловіки здійснювали зварювальні ремонтні роботи паливного баку автомобіля DAF. Не дотримавшись правил безпеки, допустили детонацію дизпалива, яким був заповнений бак.

Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки та були госпіталізовані до реанімаційного відділу медичного закладу, де впродовж доби померли.

Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Триває слідство.

Поліція проводить розслідування обставин загибелі робітників підприємства у Баштанці Вдень 24 липня з медичного закладу... Опубліковано Поліція Миколаївської області Понеділок, 27 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ж у Харкові під час ремонтних робіт задихнулися четверо комунальників.