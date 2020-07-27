18:32  27 липня
Наступне засідання ТКГ відбудеться 18-19 серпня
15:18  27 липня
Громадяни України будуть отримувати офіційні електронні адреси разом з паспортами
17:43  27 липня
Зведення ООС: два обстріли, втрат немає
UA | RU
UA | RU
27 липня 2020, 17:26 1

На Миколаївщині від отриманих на підприємстві опіків померли двоє чоловіків

27 липня 2020, 17:26 1
Читайте также на русском языке
Робітники не дотримувалися правил техніки безпеки під час зварювання
Робітники не дотримувалися правил техніки безпеки під час зварювання
Фото: flickr
Читайте также
на русском языке

Поліція проводить розслідування обставин загибелі робітників підприємства у Баштанці Миколаївської області.

Про це пише RegioNews з посиалнням на ГУ Нацполіції Миколаївської області.

З місцевої лікарні до Баштанського відділу поліції надійшло повідомлення про те, що з території одного з підприємств із опіками тіла були госпіталізовані двоє працівників 52-х та 53-х років.

На місці події поліцейські з’ясували, що чоловіки здійснювали зварювальні ремонтні роботи паливного баку автомобіля DAF. Не дотримавшись правил безпеки, допустили детонацію дизпалива, яким був заповнений бак.

Внаслідок вибуху обидва чоловіки отримали опіки та були госпіталізовані до реанімаційного відділу медичного закладу, де впродовж доби померли.

Наразі слідчі проводять розслідування обставин події. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 272 КК України "Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою". Триває слідство.

Поліція проводить розслідування обставин загибелі робітників підприємства у Баштанці Вдень 24 липня з медичного закладу...

Опубліковано Поліція Миколаївської області Понеділок, 27 липня 2020 р.

Нагадаємо, сьогодні ж у Харкові під час ремонтних робіт задихнулися четверо комунальників.

виробництво розслідування поліція смерті Миколаїв нещасний випадок
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
На Дніпропетровщині затримали полковника поліції за хабар
27 липня 2020, 17:26
Здійснювали небезпечні маневри: у Києві двоє молодиків викрали маршрутку
27 липня 2020, 15:42
Втік з місця ДТП: у Кам'янському знайшли водія перекинутого мікроавтобуса, де постраждало 15 осіб
27 липня 2020, 14:01
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
23 липня 2020
Чорне дЗе!ркало у Луцьку
17 липня 2020
"Баба, да!", тверк та "Міша по-новому"
11 липня 2020
ЗЕ!мчужина у моря, дух селфі і реаліті-шоу, - НеПогода
Всі відео »
"Свобода" та сміття, або За що хотіли вбити заступника черкаського мера
Члени громадських рад та кандидати в депутати: хто контролює автовокзали Чернігівщини
Всі публікації »
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Геннадій Москаль
Всі блоги »