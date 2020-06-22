Зведення ООС: десять обстрілів за добу
Сьогодні збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену зброю.
Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Проти оборонців населеного пункту Попасна противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а в Голубівському – 120-ти мм міномети. В цей же час, ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-го калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.
Неподалік населеного пункту Оріхове агресор відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під ранок противник застосував 120-ти мм міномети і біля Новотошківського, витративши при цьому 42 боєприпаси.
По українських захисниках поблизу Новозванівки, окрім згаданого озброєння, окупанти застосували ще й автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог використав протитанкові ракетні комплекси калібру 152 мм "Корнет" та обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення немає.
Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 червня 2020 року #ООС...Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 22 червня 2020 р.
Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі теж зафіксовано десять ворожих обстрілів.