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Зведення ООС: десять обстрілів за добу
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22 червня 2020, 18:04 5

Зведення ООС: десять обстрілів за добу

22 червня 2020, 18:04 5
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Сьогодні збройні формування РФ 10 разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонену зброю.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Проти оборонців населеного пункту Попасна противник задіяв станкові протитанкові гранатомети, а в Голубівському – 120-ти мм міномети. В цей же час, ворог активізував вогневі дії і по населеному пункту Хутір Вільний, застосувавши спочатку міномети 82-го калібру, а згодом – гранатомети різних систем та великокаліберні кулемети.

Неподалік населеного пункту Оріхове агресор відкривав вогонь з артилерійських систем калібру 122 мм, 120-ти мм мінометів, гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї. Під ранок противник застосував 120-ти мм міномети і біля Новотошківського, витративши при цьому 42 боєприпаси.

По українських захисниках поблизу Новозванівки, окрім згаданого озброєння, окупанти застосували ще й автоматичні та станкові протитанкові гранатомети.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог використав протитанкові ракетні комплекси калібру 152 мм "Корнет" та обстріляв позиції Об’єднаних сил неподалік населеного пункту Широкине. Ракета потрапила у верхню частину щогли зі стаціонарною спостережною камерою СММ ОБСЄ і вивела з ладу обладнання. Постраждалих серед цивільного населення немає.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 червня 2020 року #ООС...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 22 червня 2020 р.

Нагадаємо, за минулу добу на Донбасі теж зафіксовано десять ворожих обстрілів.

Донбас ООС РФ військові обстріли Луганщина поранення Донецька область Луганська область Донецьк
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