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Доба на Донбасі: бойовики 10 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил
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22 червня 2020, 08:19 6

Доба на Донбасі: бойовики 10 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил

22 червня 2020, 08:19 6
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Окупанти використовували заборонені озброєння
Окупанти використовували заборонені озброєння
Фото: з відкритих джерел
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За минулу добу збройні формування РФ 10 раз обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Противник застосовував проти українських військових заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Українські військові використовували штатне озброєння для придушення вогневих засобів загарбників. Завдяки цьому, ворожі формування припинили обстріл.

У штабі ООС відзначають, що з початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Горіхового, Хутора Вільний і Голубовського.

Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв з станкових протитанкових гранатометів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, днями раніше в штабі ООС зафіксували 28 обстрілів, поранені троє військових.

Донбас ООС ОРДЛО бойовики обстріли поранення
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