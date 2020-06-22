Доба на Донбасі: бойовики 10 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил
За минулу добу збройні формування РФ 10 раз обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.
Противник застосовував проти українських військових заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.
Українські військові використовували штатне озброєння для придушення вогневих засобів загарбників. Завдяки цьому, ворожі формування припинили обстріл.
У штабі ООС відзначають, що з початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Горіхового, Хутора Вільний і Голубовського.
Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв з станкових протитанкових гранатометів. Втрати противника уточнюються.
Нагадаємо, днями раніше в штабі ООС зафіксували 28 обстрілів, поранені троє військових.