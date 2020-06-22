Доба на Донбасі: бойовики 10 раз обстріляли позиції Об'єднаних сил

Окупанти використовували заборонені озброєння

Окупанти використовували заборонені озброєння

Фото: з відкритих джерел

За минулу добу збройні формування РФ 10 раз обстріляли позиції українських військових. Внаслідок ворожих обстрілів один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Противник застосовував проти українських військових заборонені міномети калібру 120 мм і 82 мм, а також озброєння БМП, гранатомети різних систем, протитанкові ракетні комплекси, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Українські військові використовували штатне озброєння для придушення вогневих засобів загарбників. Завдяки цьому, ворожі формування припинили обстріл.

У штабі ООС відзначають, що з початку поточної доби зафіксовано 7 випадків порушення режиму припинення вогню. Стріляли поблизу Горіхового, Хутора Вільний і Голубовського.

Крім того, оборонні укріплення наших військовослужбовців неподалік Попасної ворог обстріляв з станкових протитанкових гранатометів. Втрати противника уточнюються.

Нагадаємо, днями раніше в штабі ООС зафіксували 28 обстрілів, поранені троє військових.