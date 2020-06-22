Сводка ООС: десять обстрелов за сутки

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения

Сегодня вооруженные формирования РФ 10 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенное оружие.

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на штаб ООС.

Против защитников населенного пункта Попасная противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, а в Голубовськом – 120-ти мм минометы. В это же время, враг активизировал огневые действия и по населенному пункту Хутор Свободный, применив сначала минометы 82-го калибра, а впоследствии – гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы.

Недалеко от населенного пункта Орехово агрессор открывал огонь из артиллерийских систем калибра 122-мм, 120-ти мм минометов, гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия. Под утро противник применил 120-ти мм минометы и возле Новотошковського, потратив при этом 42 боеприпаса.

По украинским защитникам возле Новозвановки, помимо упомянутого вооружения, оккупанты применили еще и автоматические и станковые противотанковые гранатометы.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" враг использовал противотанковые ракетные комплексы калибра 152 мм "Корнет" и обстрелял позиции Объединенных сил близ населенного пункта Широкине. Ракета попала в верхнюю часть мачты со стационарной наблюдательной камерой СММ ОБСЕ и вывела из строя оборудование. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Вечірнє зведення щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 17.00 22 червня 2020 року #ООС... Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Понеділок, 22 червня 2020 р.

Напомним, за минувшие сутки на Донбассе тоже зафиксировано десять вражеских обстрелов.