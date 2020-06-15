Міністр соцполітики анонсувала підвищення мінімальної зарплати
Мінфін і Мінекономіки проводять розрахунки, яким повинен бути цей показник
Мінфін і Мінекономіки проводять розрахунки, яким повинен бути цей показник
Мінімальна заробітна плата в другому півріччі може зрости більш ніж на 500 грн
Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, пише Regionews.
...мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати.... Те, що вона виросте не на 500 грн, це точно", – розповіла міністр.
Як відомо, у державному бюджеті на поточний рік мінімальна зарплата визначена на рівні 4723 грн на місяць (28,31 грн на годину).
Нагадаємо, нещодавно генпрокурор Ірина Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату
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