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15 червня 2020, 16:06 12

Міністр соцполітики анонсувала підвищення мінімальної зарплати

15 червня 2020, 16:06 12
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Фото: Слово і Діло
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Мінімальна заробітна плата в другому півріччі може зрости більш ніж на 500 грн

Про це повідомила міністр соціальної політики Марина Лазебна в інтерв'ю Інтерфакс-Україна, пише Regionews.

...мінімальну зарплату вже з другого півріччя цього року потрібно підвищувати.... Те, що вона виросте не на 500 грн, це точно", – розповіла міністр.

Як відомо, у державному бюджеті на поточний рік мінімальна зарплата визначена на рівні 4723 грн на місяць (28,31 грн на годину).

Нагадаємо, нещодавно генпрокурор Ірина Венедіктова поскаржилася на маленьку зарплату

зарплати доходи бюджет Міністерство мінімальна зарплата
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