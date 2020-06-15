В оккупированном Антраците шахтеры закончили забастовку

Выплату зарплаты горнякам якобы гарантировал глава "ЛНР" Леонид Пасечник

Выплату зарплаты горнякам якобы гарантировал глава "ЛНР" Леонид Пасечник

Шахтеры, баcтовавшие на шахте "Комсомольская" в подконтрольном боевикам Антраците Луганской области, прекратили акцию протеста и вышли на поверхность.

Об этом в эфире youtube-канала "Фонд рабочей академии" заявил сопредседатель Независимого профсоюза шахтеров Донбасса Александр Васьковский, пишет RegioNews.

Сегодня ночью шахтеры поднялись на поверхность. Вчера генеральный директор "Востокугля" пообещал на видео, что зарплата будет за апрель выплачена - это якобы гарантировал ("глава ЛНР" Леонид) Пасечник", - сказал Васьковский.

Телеграм-канал "Луганский инсайд" опубликовал обращение Пасечника к трудовому коллективу "Комсомольской".

Согласно документу, Пасечник дал "правоохранительным органам" указание о "запрете уголовного и иного преследования" трудового коллектива шахты и членов их семей.

Кроме того, Пасечник поручил выплатить шахтерам зарплату за апрель.

"Вопрос об иных выплатах будет разрешен до конца июля 2020 года", - заверил он.

Напомним, забастовка 119-ти шахтеров началась 5 июня. Горняки требовали погасить долги по зарплате за март и апрель.

7 июня сотрудники "МГБ ЛНР" арестовали нескольких работников шахты "Белореченская", которые планировали присоединиться к забастовке. Всего, по утверждению Васьковского, "исчезли" 22 человека, в том числе три женщины - жены горняков.