"ЛНР" оголосила російську єдиною державною мовою

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, пише RegioNews.

Проект закону був внесений ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Крім того, так зване "міністерство освіти" виключило вивчення української мови з базової частини навчальних планів шкіл ОРЛО.

Щодо української мови, то вперше в наступному навчальному році... українська мова виведений з базової частини. Тобто він більше не є тим предметом, який входить в базову частину (навчальних планів). Батькам буде запропоновано або вивчення української мови в кількості однієї години на тиждень в тій частині, яка формується учасниками освітнього процесу, або українську мову в якості факультативу, який не передбачає оцінювання за вивчення даного предмета", - розповіла "заступник міністра" освіти "ЛНР" Ольга Жданова.