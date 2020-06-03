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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
03 червня 2020, 15:06 7

"ЛНР" оголосила російську єдиною державною мовою

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03 червня 2020, 15:06 7
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Таке рішення прийняла так звана "народна рада ЛНР"
Фото: Трибун
Таке рішення прийняла так звана "народна рада ЛНР"

Окупаційна адміністрація оголосила російську мову "єдиним державним" в «ЛНР».

Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, пише RegioNews.

Проект закону був внесений ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.

Крім того, так зване "міністерство освіти" виключило вивчення української мови з базової частини навчальних планів шкіл ОРЛО.

Щодо української мови, то вперше в наступному навчальному році... українська мова виведений з базової частини. Тобто він більше не є тим предметом, який входить в базову частину (навчальних планів). Батькам буде запропоновано або вивчення української мови в кількості однієї години на тиждень в тій частині, яка формується учасниками освітнього процесу, або українську мову в якості факультативу, який не передбачає оцінювання за вивчення даного предмета", - розповіла "заступник міністра" освіти "ЛНР" Ольга Жданова.

Зазначені рішення, на думку керівництва "ЛНР" "повинні сприяти інтеграції "республіки" з Російською федерацією".

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ЛНР Росія РФ школа Луганщина українська мова Луганська область
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