"ЛНР" оголосила російську єдиною державною мовою
Окупаційна адміністрація оголосила російську мову "єдиним державним" в «ЛНР».
Про це повідомляють сепаратистські ЗМІ, пише RegioNews.
Проект закону був внесений ватажком терористів "ЛНР" Леонідом Пасічником.
Крім того, так зване "міністерство освіти" виключило вивчення української мови з базової частини навчальних планів шкіл ОРЛО.
Щодо української мови, то вперше в наступному навчальному році... українська мова виведений з базової частини. Тобто він більше не є тим предметом, який входить в базову частину (навчальних планів). Батькам буде запропоновано або вивчення української мови в кількості однієї години на тиждень в тій частині, яка формується учасниками освітнього процесу, або українську мову в якості факультативу, який не передбачає оцінювання за вивчення даного предмета", - розповіла "заступник міністра" освіти "ЛНР" Ольга Жданова.
Зазначені рішення, на думку керівництва "ЛНР" "повинні сприяти інтеграції "республіки" з Російською федерацією".
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