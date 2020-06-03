"ЛНР" объявила русский единственным государственным языком
Оккупационная администрация объявила русский язык "единственным государственным" в «ЛНР».
Об этом сообщают сепаратистские СМИ, пишет RegioNews.
Проект "закона" был внесен главарем террористов "ЛНР" Леонидом Пасечником.
Кроме того, так называемое "министерство образования" исключило изучение украинского языка из базовой части учебных планов школ ОРЛО.
Что касается вопроса украинского языка, то впервые в следующем учебном году… украинский язык выведен из базовой части. То есть он больше не является тем предметом, который входит в базовую часть (учебных планов). Родителям будет предложено либо изучение украинского языка в количестве одного часа в неделю в той части, которая формируется участниками образовательного процесса, либо украинский язык в качестве факультатива, который не предполагает оценивание за изучение данного предмета", - рассказала "замминистра" образования "ЛНР" Ольга Жданова.
Указанные решения, по мнению руководства "ЛНР" "должны способствовать интеграции "республики" с Российской федерацией".
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