В оккупированном Алчевске предприниматели вышли на антикарантинный митинг

В Луганской области бизнесмены протестовали против карантинных ограничений

Фото: скриншот видео из соцсетей

В Луганской области бизнесмены протестовали против карантинных ограничений

13 мая в оккупированном российскими военными Алчевске Луганской области на митинг против карантинных ограничений собрались предприниматели.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в соцсетях.

Под здание мэрии пришли несколько десятков местных предпринимателей. Люди развернули плакаты с лозунгами. Требуют открыть рабочие места или, хотя бы, отменить коммунальные платежи на период карантина.

Напомним, что 11 мая оккупационная администрация в "ЛНР” сняла ряд запретов и ограничений на оккупированной территории. Но адаптивный карантин оставили для жителей Алчевска, Свердловска, Перевальска и Первомайска.

Как писали RegioNews ранее, на митинг вышли частные предприниматели и на подконтрольной Украине территории. 12 мая в Ивано-Франковске под стены мэрии пришли предприниматели с требованием отменить жесткий карантин.