В оккупированном Алчевске предприниматели вышли на антикарантинный митинг
13 мая в оккупированном российскими военными Алчевске Луганской области на митинг против карантинных ограничений собрались предприниматели.
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в соцсетях.
Под здание мэрии пришли несколько десятков местных предпринимателей. Люди развернули плакаты с лозунгами. Требуют открыть рабочие места или, хотя бы, отменить коммунальные платежи на период карантина.
Напомним, что 11 мая оккупационная администрация в "ЛНР” сняла ряд запретов и ограничений на оккупированной территории. Но адаптивный карантин оставили для жителей Алчевска, Свердловска, Перевальска и Первомайска.
Как писали RegioNews ранее, на митинг вышли частные предприниматели и на подконтрольной Украине территории. 12 мая в Ивано-Франковске под стены мэрии пришли предприниматели с требованием отменить жесткий карантин.
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