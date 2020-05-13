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Александра Василенко журналист [email protected]
13 мая 2020, 15:19 5

В оккупированном Алчевске предприниматели вышли на антикарантинный митинг

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13 мая 2020, 15:19 5
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В Луганской области бизнесмены протестовали против карантинных ограничений
Фото: скриншот видео из соцсетей
В Луганской области бизнесмены протестовали против карантинных ограничений

13 мая в оккупированном российскими военными Алчевске Луганской области на митинг против карантинных ограничений собрались предприниматели.

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на информацию в соцсетях.

Под здание мэрии пришли несколько десятков местных предпринимателей. Люди развернули плакаты с лозунгами. Требуют открыть рабочие места или, хотя бы, отменить коммунальные платежи на период карантина.

Напомним, что 11 мая оккупационная администрация в "ЛНР” сняла ряд запретов и ограничений на оккупированной территории. Но адаптивный карантин оставили для жителей Алчевска, Свердловска, Перевальска и Первомайска.

Как писали RegioNews ранее, на митинг вышли частные предприниматели и на подконтрольной Украине территории. 12 мая в Ивано-Франковске под стены мэрии пришли предприниматели с требованием отменить жесткий карантин.


ЛНР карантин бизнес митинг Луганская область
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