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09 травня 2020, 18:43 24

9 травня в окупованому Луганську: військові машини, прапори СРСР і жодних масок

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09 травня 2020, 18:43 24
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У місті влаштували автопробіг техніки часів Другої світової
Фото: google.com
У місті влаштували автопробіг техніки часів Другої світової

В окупованому Луганську 9 травня влаштували парад і пробіг колони автомобільної техніки часів Другої світової війни.

Про це повідомило Громадське радіо, передає RegioNews.

Захід організували в центрі міста. Крім радянських прапорів, окупанти роз'їжджали по центру Луганська з прапорами терористичної організації "ЛНР" і Російської Федерації.

Маскового режиму у місті не дотримувалися. Втім, влаштований окупаційною владою парад не зібрав істотної кількості людей.

Нагадаємо, раніше на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей виявили рекордну кількість хворих коронавірусом.


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