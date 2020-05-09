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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
09 травня 2020, 16:04 21

В Ужгороді представники ОПЗЖ провели автопробіг до Дня перемоги

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09 травня 2020, 16:04 21
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Учасники поклали квіти до памятника "Україна визволителям".
Фото: Суспільне
Учасники поклали квіти до памятника "Україна визволителям".

Кілька десятків автомобілів з символікою ОПЗЖ проїхали вулицями Ужгорода під час святкування Дня перемоги

Учасники автопробігу зібралися поблизу українсько-словацького кордону і вирушили о 12 годині від пам‘ятника "Україна визволителям".

Відео автопробігу опубліковано в мережі головою правління Спілки учасників бойових дій "Об'єднані війною" Миколою Марчишаком та журналістами Суспільного, пише Regionews.

На місці збору учасників автопробігу чергувала поліція, однак жодних конфліктів з правоохоронцями не виникло.

Під аккомпанемент радянських пісень про День перемоги і звуки клаксону учасники проїхалися вулицями міста.

Нагадаємо, ОПЗЖ провів автопробіги і в інших містах України. В Запоріжжі учасники Полку перемоги влаштували словесну перепалку з проукраїнськими активістами, а в Одесі автопробіг довелося зупинити через радянську символіку та недотримання вимог карантину.

Мирними акціями вшанували пам`ять полеглих у другій Світовій війні у столиці України Києві.

Загалом же, проведення велелюдних святкувань цьогоріч скасували через карантин.

Читайте також: Президент у День перемоги ініціює меморіальний проект: у чотирьох куточках України буде встановлено дзвони-символи.


Ужгород 9 травня ОПЗЖ Закарпаття День перемоги
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