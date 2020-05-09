В Ужгороді представники ОПЗЖ провели автопробіг до Дня перемоги
Кілька десятків автомобілів з символікою ОПЗЖ проїхали вулицями Ужгорода під час святкування Дня перемоги
Учасники автопробігу зібралися поблизу українсько-словацького кордону і вирушили о 12 годині від пам‘ятника "Україна визволителям".
Відео автопробігу опубліковано в мережі головою правління Спілки учасників бойових дій "Об'єднані війною" Миколою Марчишаком та журналістами Суспільного, пише Regionews.
На місці збору учасників автопробігу чергувала поліція, однак жодних конфліктів з правоохоронцями не виникло.
Під аккомпанемент радянських пісень про День перемоги і звуки клаксону учасники проїхалися вулицями міста.
Нагадаємо, ОПЗЖ провів автопробіги і в інших містах України. В Запоріжжі учасники Полку перемоги влаштували словесну перепалку з проукраїнськими активістами, а в Одесі автопробіг довелося зупинити через радянську символіку та недотримання вимог карантину.
Мирними акціями вшанували пам`ять полеглих у другій Світовій війні у столиці України Києві.
Загалом же, проведення велелюдних святкувань цьогоріч скасували через карантин.
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