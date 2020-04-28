На Донбасі за минулу добу зафіксовано дев'ять обстрілів - штаб

Українські військові знищили двох бойовиків і ще трьох поранили

Фото: flickr

Українські військові знищили двох бойовиків і ще трьох поранили

За минулу добу в зоні проведення ООС ворог дев'ять разів обстрілював позиції українських військ із забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Про це повідомляє штаб Операції об'єднаних сил, передає RegioNews.

Були обстріляні позиції неподалік Мар’їнки та Опитного із автоматичних станкових гранатометів, а по опорних пунктах біля Новоселівки-2 ворог вів вогонь із великокаліберних кулеметів.

Збройні формування РФ по позиціях українських військовослужбовців біля Катеринівки випустили 5 мін 120-го калібру.

Позиції біля населеного пункту Кримське ворог також обстріляв зі 120-мм міномета, використавши 7 мін. Із мінометів 82-го калібру вівся вогонь поруч з Травневим, а по захисниках Попасної здійснювали обстріл із мінометів 120 калібру.

В штабі ООС повідомили, що у відповідь на провокації противника українські військові рішуче застосовували чергові вогневі засоби. Внаслідок ворожих обстрілів двоє українських захисників отримали поранення.

Як повідомляє розвідка, 27 квітня українські військовослужбовці знищили двох окупантів та ще трьох поранили. Ситуація в зоні проведення ООС залишається контрольованою.

Нагадаємо, 26 квітня в зоні проведенення ООС противник обстрілював позиції українських військових із мінометів, протитанкових гранатометів і навіть бойових машин піхоти.