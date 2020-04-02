У Луганській області затримали проросійського бойовика
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області
Чоловік у 2014 році воював на боці російських військових проти ЗСУ. Входив до складу незаконного збройного формування "Призрак” під керівництвом ватажка терористів Олексія Мозгового.
Правоохоронці встановили, що підозрюваний має схрон із зброєю. Сховок бойовик облаштував у селі Біла Гора Попаснянського району Луганської області. Там під час обшуку виявили та направили на експертизу автомат АК-74 калібру 5,45 мм та близько 200 набоїв до нього, гранати Ф-1 та РГ-42.
Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Як писали RegioNews раніше, так звані "уповноважені з прав людини Л/ДНР" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.
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