12:33  02 квітня
В Україні на коронавірус захворіли 57 дітей
12:36  02 квітня
Коронавірус в Києві: зафіксована перша смерть і 161 випадок інфікування
12:18  02 квітня
Один за одним: гумдопомога з Китаю прилітатиме щодня 24/7
UA | RU
UA | RU
Олександра Василенко
журналіст
02 квітня 2020, 18:31

У Луганській області затримали проросійського бойовика

Читайте также
на русском языке
02 квітня 2020, 18:31
Читайте также на русском языке
Співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків
Фото: СБУ
Співробітники СБУ днями затримали 43-річного мешканця Костянтинівки на Донеччині, який воював проти ЗСУ на боці проросійських бойовиків

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на відділ комунікації поліції Луганської області

Чоловік у 2014 році воював на боці російських військових проти ЗСУ. Входив до складу незаконного збройного формування "Призрак” під керівництвом ватажка терористів Олексія Мозгового.

Правоохоронці встановили, що підозрюваний має схрон із зброєю. Сховок бойовик облаштував у селі Біла Гора Попаснянського району Луганської області. Там під час обшуку виявили та направили на експертизу автомат АК-74 калібру 5,45 мм та близько 200 набоїв до нього, гранати Ф-1 та РГ-42.

Зараз вирішують питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Як писали RegioNews раніше, так звані "уповноважені з прав людини Л/ДНР" Дарья Морозова та Ольга Кобцева озвучили список осіб, яких підконтрольні Росії формування можуть передати Україні на обмін.


ДНР ЛНР Донецька область Луганська область бойовики СБУ поліція
Бойовики оприлюднили списки тих, кого підготували на обмін
02 квітня 2020, 15:19
Бойовики на Донбасі активізувалися в районі угруповання "Схід", є поранені
02 квітня 2020, 09:31
Проросійські бойовики обстріляли Горлівку
01 квітня 2020, 12:54
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
02 квітня 2020, 09:08
Як протистоять коронавірусу в регіонах: хроніка (оновлюється)
31 березня 2020, 12:09
Заручники кордону та коронавірусу: як українські заробітчани добираються додому
26 березня 2020, 10:00
Дружина в.о. міністра енергетики працює на Ахметова і отримує більше мільйона гривень зарплати
27 березня 2020, 10:12
"Я просто продав стару Тойоту": в соцмережах висміяли брифінг Єрмака
31 березня 2020, 20:22
Мер Вінниці преміював себе і своїх заступників у розпалі "коронавірусного” збору коштів
27 березня 2020, 17:30
Останні Популярні
Олег Сєнцов
Ірина Бублик
Яніна Соколовська
Всі блоги »
Бізнес Харкова витрачає мільйони на допомогу медикам, а Кернес - на зоопарк
02 квітня 2020, 11:40
Коронабізнес, або Хто отримає медичний бюджет Рівненщини?
01 квітня 2020, 16:00
Всі публікації »
Україна на карантині, або Весна прийшла – сидимо вдома, – НеПогода
27 березня 2020, 19:28
Шукай Єрмака, або Як Зеленський тряхнув українських олігархів, – НеПогода
23 березня 2020, 23:32
Як Україна прожила перший тиждень на карантині, – НеПогода
20 березня 2020, 17:50
Всі відео »
Андрій Ставніцер
Куратор Одеської області по боротьбі з COVID-19
Райкович Андрій
Міський голова Кропивницького
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »