Бойовики на Донбасі активізувалися в районі угруповання "Схід", є поранені

У середу, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення

Фото: flickr/ministryofdefenceua

У середу, 1 квітня, збройні формування Російської Федерації 15 разів обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого троє українських військовослужбовців отримали поранення

Як повідомили RegioNews у штабі Операції об'єднаних сил, постраждалих вчасно доправили до військово-медичного закладу.

"Під час обстрілів минулої доби військовослужбовці Збройних Сил України діяли рішуче та прицільним вогнем по опорних пунктах противника подавляли активність окупантів. Будь-які злочинні дії збройних формувань РФ й надалі будуть оперативно припинятися українськими захисниками за допомогою наявних вогневих засобів", - йдеться у повідомленні.

За попередніми даними розвідки, 1 квітня бійці ВСУ ліквідували одного російського окупанта, щонайменше ще троє отримали поранення.

Як зазначається, противник відкривав вогонь із "відведених" за мінськими домовленостями артилерійських систем калібру 152 мм та 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Зокрема, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник уперше за тривалий час вдався до застосування артилерійських систем великих калібрів у поєднанні з мінометним вогнем. Загалом 1 квітня тут зафіксовано чотири обстріли.

Так, у вечірній час окупанти з напрямку населеного пункту Голубівське розпочали інтенсивний обстріл позицій ОС поблизу Новотошківського. Протягом двох годин російські найманці випустили у бік наших захисників близько 25 артилерійських снарядів калібру 152 мм та 122 мм та понад 170 мінометних мін 120-го калібру.

Вчора з мінометів калібру 82 мм окупанти обстріляли позиції ОС неподалік Хутора Вільного й Новоолександрівки. По оборонцях Хутора Вільного ворог також застосував великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

Надвечір підрозділи противника відкривали вогонь з гранатометів різних систем по наших позиціях поблизу Оріхового.

Крім того, вже кілька днів поспіль традиційно високу активність противник проявляє в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", де зафіксовано 11 обстрілів.

Зранку окупанти обстріляли з озброєння бойових машин піхоти, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів наших захисників поблизу Павлополя. Уже надвечір обстріл з БМП-1 було зафіксовано в районі Пісків.

Із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів ворог двічі відкривав вогонь по околицях Мар’їнки та один раз – по позиціях в районі Красногорівки.

Тричі упродовж дня були обстріляні позиції ОС біля Новомихайлівки, де російські найманці вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Двічі ворог влаштував провокації із застосуванням стрілецької зброї поблизу Пісків та один раз – біля Миколаївки.

З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат серед українських захисників немає. Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Нагадаємо, упродовж 1 квітня збройні формування РФ 13 разів порушили режим "тиші", внаслідок чого зазнали поранень двоє українських бійців.