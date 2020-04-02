В Луганской области задержали пророссийского боевика
Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области
Мужчина в 2014 году воевал на стороне российских военных против ВСУ. Входил в состав незаконного вооруженного формирования "Призрак” под руководством главаря террористов Алексея Мозгового.
Правоохранители установили, что подозреваемый имеет схрон с оружием. Тайник боевик устроил в селе Белая Гора Попаснянского района Луганской области. Там во время обыска обнаружили и направили на экспертизу автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.
Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
Как писали RegioNews ранее, так называемые "уполномоченные по правам человека Л/ДНР" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирование могут передать Украине в обмен.
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