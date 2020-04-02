В Луганской области задержали пророссийского боевика

Сотрудники СБУ на днях задержали 43-летнего жителя Константиновки Донецкой области, который воевал против ВСУ на стороне пророссийских боевиков

Фото: СБУ

Сотрудники СБУ на днях задержали 43-летнего жителя Константиновки Донецкой области, который воевал против ВСУ на стороне пророссийских боевиков

Об этом сообщают RegioNews со ссылкой на отдел коммуникации полиции Луганской области

Мужчина в 2014 году воевал на стороне российских военных против ВСУ. Входил в состав незаконного вооруженного формирования "Призрак” под руководством главаря террористов Алексея Мозгового.

Правоохранители установили, что подозреваемый имеет схрон с оружием. Тайник боевик устроил в селе Белая Гора Попаснянского района Луганской области. Там во время обыска обнаружили и направили на экспертизу автомат АК-74 калибра 5,45 мм и около 200 патронов к нему, гранаты Ф-1 и РГ-42.

Сейчас решают вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Как писали RegioNews ранее, так называемые "уполномоченные по правам человека Л/ДНР" Дарья Морозова и Ольга Кобцева озвучили список лиц, которых подконтрольные России формирование могут передать Украине в обмен.