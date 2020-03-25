В Луганской области - первый случай коронавируса

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Луганской области 24 марта

Фото: pixabay.com

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Луганской области 24 марта

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Центр общественного здоровья Украины.

Всего, по информации Центра, по состоянию на 10 часов 25 марта в Украине зафиксировано 113 случаев COVID-19, в том числе 1 - в Луганской области.

Підтверджено 113 випадків COVID-19 (станом на 10:00 25 березня) Офіційні дані щодо підтверджених випадків COVID-19... Опубліковано Центр громадського здоров’я України Середа, 25 березня 2020 р.

Отметим, это первый случай.

Информации от местных органов пока нет.

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