Коронавірус: Луганська ОДА виділила два мільйони на експрес-тести та захисні костюми
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.
Так, з обласного бюджету виділять по 100 тисяч гривень кожному району та по 200 тисяч гривень містам обласного значення.
Ще 200 тисяч гривень вчора пішли на придбання засобів індивідуального захисту для бригад швидкої допомоги.
Ці кошти території отримають як субвенцію з обласного бюджету в рамках заходів із попередження занесення і поширення у Луганській області коронавірусу.
Направляємо додатково гроші на придбання експрес тестів у КОЖНИЙ район, та міста обласного значення Луганської області!! Не хворійте!! Бути добру ........Опубліковано Сергеєм Гайдаєм Четвер, 19 березня 2020 р.
Зазначимо, в Луганській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.
Нагадаємо, в Луганській області 18 березня закрили всі місця громадського харчування та обмежили пересування в маршрутках до 10 осіб для унеможливлення розповсюдження коронавірусу.
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Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
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