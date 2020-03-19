15:04  19 березня
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
11:46  19 березня
Банкам дозволили надати пільги клієнтам по кредитах
15:25  19 березня
Коронавірус: безробітними можуть стати до 25 мільйонів осіб – МОП
UA | RU
UA | RU
19 березня 2020, 15:10 6

Коронавірус: Луганська ОДА виділила два мільйони на експрес-тести та захисні костюми

Читайте также
на русском языке
19 березня 2020, 15:10 6
Читайте также на русском языке
Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай розпорядився виділити два мільйони гривень на закупівлю експрес-тестів та додаткової партії одноразових захисних костюмів
Фото: Луганська облдержадміністрація
Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай розпорядився виділити два мільйони гривень на закупівлю експрес-тестів та додаткової партії одноразових захисних костюмів

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Луганської ОДА.

Так, з обласного бюджету виділять по 100 тисяч гривень кожному району та по 200 тисяч гривень містам обласного значення.

Ще 200 тисяч гривень вчора пішли на придбання засобів індивідуального захисту для бригад швидкої допомоги.

Ці кошти території отримають як субвенцію з обласного бюджету в рамках заходів із попередження занесення і поширення у Луганській області коронавірусу.

Направляємо додатково гроші на придбання експрес тестів у КОЖНИЙ район, та міста обласного значення Луганської області!! Не хворійте!! Бути добру ........

Опубліковано Сергеєм Гайдаєм Четвер, 19 березня 2020 р.

Зазначимо, в Луганській області немає жодного зареєстрованого випадку захворювання коронавірусом.

Нагадаємо, в Луганській області 18 березня закрили всі місця громадського харчування та обмежили пересування в маршрутках до 10 осіб для унеможливлення розповсюдження коронавірусу.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.


коронавірус карантин гроші маски
Нардеп Шахов розповів, де підчепив коронавірус
19 березня 2020, 15:04
У МОЗ заявили про чотири сценарії боротьби з коронавірусом
19 березня 2020, 14:22
Мешканці Радомишля просять допомогти працівникам на блок-постах з масками
19 березня 2020, 13:34
Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
19 березня 2020, 11:24
Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
18 березня 2020, 10:00
Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
16 березня 2020, 15:46
Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
17 березня 2020, 14:00
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 12:00
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Останні Популярні
Юрій Бутусов
Євген Комаровський
Валерий Харчишин
Всі блоги »
"Слуги" проти ОПЗЖ або навіщо Вадиму Рабиновичу Одеса?
19 березня 2020, 12:40
Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
18 березня 2020, 13:00
Всі публікації »
Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
19 березня 2020, 08:34
Депутат Шахов дійсно хворий на коронавірус
18 березня 2020, 14:20
Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
17 березня 2020, 14:14
Всі відео »
Кучер Олексій
Голова Харківської обласної державної адміністрації
Габінет Дмитро
Голова Хмельницької обласної державної адміністрації
Коваль Віталій
Голова Рівненської обласної державної адміністрації
Всі досьє »