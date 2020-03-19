Коронавирус: Луганская ОГА выделила два миллиона на экспресс-тесты и защитные костюмы

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай распорядился выделить два миллиона гривен на закупку экспресс-тестов и дополнительной партии одноразовых защитных костюмов

Фото: Луганская облгосадминистрация

Глава Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай распорядился выделить два миллиона гривен на закупку экспресс-тестов и дополнительной партии одноразовых защитных костюмов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.

Так, из областного бюджета выделят по 100 тысяч гривен каждому району и по 200 тысяч гривен городам областного значения.

Еще 200 тысяч гривен 18 марта пошли на приобретение средств индивидуальной защиты для бригад скорой помощи.

Эти деньги территории получат в качестве субвенции из областного бюджета в рамках мероприятий по предупреждению заноса и распространения в Луганской области коронавируса.

Направляємо додатково гроші на придбання експрес тестів у КОЖНИЙ район, та міста обласного значення Луганської області!! Не хворійте!! Бути добру ........ Опубліковано Сергеєм Гайдаєм Четвер, 19 березня 2020 р.

Отметим, в Луганской области нет ни одного зарегистрированного случая заболевания коронавирусом.

Напомним, в Луганской области 18 марта закрыли места общественного питания и ограничили передвижение в маршрутках до 10 человек для предотвращения распространения коронавируса.

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По состоянию на 18 марта подтвердили еще 2 случая коронавируса - в Донецкой области и в Киеве. Таким образом, в Украине лабораторно подтверждено 16 случаев заболевания COVID-19.