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16 березня 2020, 17:54 5

У Сєвєродонецьку знову намагаються повернути Казакова в крісло мера

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16 березня 2020, 17:54 5
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Представники депутатського корпусу Сєвєродонецької мерії 15 березня провели сесію і відновили Валентина Казакова на посаді мера, звільнивши секретаря В'ячеслава Ткачука
Фото: Facebook Валентина Казакова
Представники депутатського корпусу Сєвєродонецької мерії 15 березня провели сесію і відновили Валентина Казакова на посаді мера, звільнивши секретаря В'ячеслава Ткачука

Про це, як повідомляє RegioNews, йдеться в повідомленні на сайті міської ради.

При цьому, в повідомленні джерела відзначено, що "такі рішення Сєвєродонецької міської ради прийняті не були".

Відзначимо, що ці події є наслідком боротьби за владу в місті між командою нардепа Сергія Шахова та депутата Ігоря Буткова. Раніше представникам Шахова вдалося домогтися відкликання повноважень 16-ти депутатів з команди Буткова "сєверодончани" від "Опозиційного блоку". У той же час, відділом інформаційної політики відомства (пресслужбою) продовжують керувати лояльні до команди Буткова працівники.

"15 березня група депутатів Сєвєродонецької міської ради на зборах, які вони вважають сесією, проголосували кілька рішень, наслідком яких повинні бути реєстраційні дії. Це відновлення на посаді міського голови Сєвєродонецька Валентина Казакова, припинення повноважень секретаря міської ради В'ячеслава Ткачука, обрання на посаду секретаря міської ради Сергія Зарецького, припинення повноважень виконавчого комітету Сєвєродонецької міської ради, затвердження нового складу виконавчого комітету ... У зв'язку з цим звертаємо увагу на те, що такі рішення Сєвєродонецької міської ради прийняті не були", - йдеться в повідомленні на сайті відомства.

На думку джерела, з необхідних 19-ти голосів в наявності є тільки 13-ть.

"Для прийняття рішення Сєвєродонецької міської ради за нього повинні проголосувати не менше 19 депутатів. Однак з усіх питань, які розглядалися депутатами 15 березня, "За" проголосували лише 13 присутніх. Тобто зазначені вище рішення прийняті не були. Подача цих рішень як прийнятих для здійснення реєстраційних дій та реєстраційні дії на підставі цих рішень повинні бути кваліфіковано як службова фальсифікація", - сказано в тексті повідомлення.

Нагадаємо, раніше Валентина Казакова депутатська більшість Буткова в мерії звільняв сім разів. Шість з них Казаков оскаржив і виграв в суді.


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