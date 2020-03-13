"Слуга народу" Гайдай наблизився як ніколи до повного управління Сєвєродонецьком

11 березня в Сєверодонецьку сталася якщо не доленосна, то, як мінімум, дуже важлива для міста подія: 16 депутатів міської ради позбулися своїх повноважень

Фото: flickr

11 березня в Сєверодонецьку сталася якщо не доленосна, то, як мінімум, дуже важлива для міста подія: 16 депутатів міської ради позбулися своїх повноважень

Міська виборча комісія відкликала депутатську більшість з групи "Сєвєродончани" Ігоря Буткова. Всі відкликані депутати зайшли до міськради за квотами "Опозиційного блоку".

Це стало логічним і очікуваним кроком у низці локальних сутичок за владу в Сєвєродонецьку між групою депутата Буткова і так званою командою нардепа Сергія Шахова.

З поперемінним успіхом сторони конфлікту тіснили один одного в боротьбі за депутатську більшість і мерське крісло і тепер, через п'ять років після попередніх виборів, Шахов завдав Буткову дуже болючий і небезпечний удар, який цілком здатний вивести бутковську команду з гонки. Детальніше про війну "імені Шахова – Буткова" можна прочитати тут.

Сторона Буткова публічно поразки не визнає і стверджує, що ця невдача на "фронті" - тимчасова.

За словами заступника в. о. мера В'ячеслава Ткачука (команда Буткова) Олексія Свєтікова, перед відкликанням 16 депутатів "Опоблоку" спочатку відкликали чотирьох депутатів з "Нашого краю", яких не замістили наступні за списком за ними однопартійці.

"Таким чином на сьогоднішній день в Сєвєродонецькій міській раді залишилося 16 депутатів з 36 спискового складу", - повідомив він.

Свєтіков стверджує, що скликати сесію міськради і замістити відкликаних депутатів наступними за списком тепер неможливо. Чиновник посилається на 36 і 49 статті Закону України "Про місцеве самоврядування".

"Повноваження депутата починаються з моменту офіційного оголошення територіальною виборчою комісією на сесії рішення про визнання повноважень депутата. На жаль, сесію скликати тепер неможливо, а значить нові депутати повноважень не наберуть... Неможливо тепер також звільнити з посади секретаря міської ради В'ячеслава Ткачука, це знову-таки може зробити тільки сесія міської ради", - вважає Свєтіков.

При цьому чиновник упевнений, що відкликаним депутатам відновлять статус через суд, а відповідні позови вже подані в Луганський окружний адміністративний суд.

Але, як справедливо заперечили користувачі соцмереж в коментарях до постів Свєтікова, залишається незрозумілим, що саме будуть оскаржувати в суді - рішення політичної партії про відкликання, або рішення виборчкому.

Цікаво також, що у свою чергу заступник глави виборчкому Дмитро Шарко, який і проводив саму процедуру відкликання депутатів, упевнений, що зібрати сесію – не проблема і наводить зовсім інші цифри.

"Всього в Сєвєродонецькій міськраді 36 депутатів. 16 - відкликано, 20 депутатів цілком достатньо для продуктивної роботи. Місто однозначно не буде паралізованим", - говорить Шарко і обіцяє, що наступним етапом реалізують заміщення депутатів наступними у списках, які надавалися на виборах у 2015 році.

Зараз всіх цікавить тільки одне питання: чи вдасться Буткову оговтатись після такого нокдауну від Шахова. Судячи з повідомлень його дружини, також відкликаного депутата, настрої в команді Буткова аж ніяк не переможні.

Також у себе на сторінці Буткова журиться через те, що місцевий опоблок відкликав своїх вірних депутатів без пояснень і не може зрозуміти, чим керувалися партійні боси.

Втім, ні для кого з сєвєродончан не секрет, що після розколу Опоблоку на "Опозиційну платформу – За життя" Бойка, Льовочкіна і Рабиновича і "Опозиційний блок – партію миру і розвитку" Колеснікова і Новинського подружжя Буткових виявляло симпатію саме до бойківської "гілки".

Варто також зазначити, що на парламентських виборах влітку 2019 року Буткови збиралися балотуватися по списках ОПЗЖ, але домовитися з цією політсилою у них так і не вийшло.

Тому розглядати повідомлення Олени Буткової про невідомі мотиви відкликання "Оппоблоком" своїх депутатів потрібно саме в контексті згаданих політичних симпатій.

Так чи інакше, відкликання депутатів – безпрецедентне для всієї країни, тому що в жодному з міст жодна громада тими чи іншими методами не змогла домогтися відкликання такої кількості депутатів.

Безумовно, ця ситуація вигідна правлячій президентській партії "Слуга народу". Тепер голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай, що представляє інтереси "Слуг" у регіоні, зможе безперешкодно вимагати і отримати управління над міською ВЦА в Сєвєродонецьку, про що він неодноразово говорив раніше. Перешкод для того, щоб Сєвєродонецьк очолив представник президентської політсили, практично не залишилося.