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11 березня 2020, 20:00 5

Сєвєродонецький виборчком позбавив повноважень 16 депутатів з команди Ігоря Буткова

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11 березня 2020, 20:00 5
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Рішенням міської виборчої комісії Сєвєродонецька 16 депутатів мерії з групи Ігоря Буткова ("Опозиційний блок"), включаючи самого Буткова, позбавлені своїх повноважень
Фото: ЦВК
Рішенням міської виборчої комісії Сєвєродонецька 16 депутатів мерії з групи Ігоря Буткова ("Опозиційний блок"), включаючи самого Буткова, позбавлені своїх повноважень

Про це повідомляє кореспондент RegioNews.

Так, сьогодні, 11 березня, відбулося засідання міської виборчої комісії. У числі інших, було розглянуто рішення про прийняття присяги новими членами виборчкому, яких пов'язують з інтересами народного депутата Сергія Шахова. Це дозволило дати старт процедурі відкликання депутатів Буткова за так званою народною ініціативою.

Загальна кількість членів комісії, які взяли участь у засіданні - дев'ять з 17-ти, тобто рішення є правомірними. Кворум дотриманий.

Далі, згідно з процедурою, "Опозиційний блок" повинен запропонувати нові кандидатури депутатів. На сайті Центральної виборчої комісії наразі зазначені 13 осіб.

Зараз, після відкликання 16-ти депутатів, депутатський корпус Сєвєродонецької мерії складається з 20 чоловік. Тобто кворум за умови прийняття ними подальших рішень буде дотриманий.

Нагадаємо, процес відкликання депутатів Сєвєродонецької міської ради, ініційований нардепом Сергієм Шаховим, був поставлений на паузу 17 лютого. Детальніше про протистояння та боротьбу за владу в Сєвєродонецьку між командами Ігоря Буткова і Сергія Шахова можна дізнатися тут.


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