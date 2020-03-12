Екс-заступника голови Кіровоградської облради не поновили на посаді

12 березня депутати Кіровоградської обласної ради не поновили на посаді заступника голови Ігоря Степуру

Фото: Кіровоградська облрада

12 березня депутати Кіровоградської обласної ради не поновили на посаді заступника голови Ігоря Степуру

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на місцевий ЗМІ "Утренний город”.

Голова обласної ради Олександр Чорноіваненко виніс на голосування проект рішення під № 46 про поновлення Ігоря Степури на посаді заступника голови Кіровоградської обласної ради.

"За” проголосували 9 депутатів облради, утрималися 27. Таким чином, Ігоря Степуру не поновили на посаді.

Як повідомляли RegioNews раніше, 12 березня у Кіровоградській обласній раді Ігор та Руслан Степури й 10 невідомих чоловіків намагалися зірвати сесію й влаштували дебош.