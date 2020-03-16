В Северодонецке снова пытаются вернуть Казакова в кресло мэра

Представители депутатского корпуса Северодонецкой мэрии 15 марта провели сессию и восстановили Валентина Казакова в должности мэра, уволив секретаря Вячеслава Ткачука

Фото: Facebook Валентина Казакова

Представители депутатского корпуса Северодонецкой мэрии 15 марта провели сессию и восстановили Валентина Казакова в должности мэра, уволив секретаря Вячеслава Ткачука

Об этом, как сообщает RegioNews, говорится в сообщении на сайте городского совета.

При этом, в сообщении источника отмечено, что "такие решения Северодонецкого городского совета приняты не были".

Отметим, что эти события являются следствием борьбы за власть в городе между командой нардепа Сергея Шахова и депутата Игоря Буткова. Ранее представителям Шахова удалось добиться отзыва полномочий 16-ти депутатов из команды Буткова "Северодончане" от "Оппозиционного блока". В то же время, отделом информационной политики ведомства (пресс-службой) продолжают руководить лояльные к команде Буткова работники.

"15 марта группа депутатов Северодонецкого городского совета на собрании, которое они считают сессией, проголосовали несколько решений, следствием которых должны быть регистрационные действия. Это восстановление в должности городского головы Северодонецка Валентина Казакова, прекращение полномочий секретаря городского совета Вячеслава Ткачука, избрание на должность секретаря городского совета Сергея Зарецкого, прекращение полномочий исполнительного комитета Северодонецкого городского совета, утверждение нового состава исполнительного комитета… В связи с этим обращаем внимание на то, что такие решения Северодонецкого городского совета приняты не были", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

По мнению источника, из необходимых 19-ти голосов в наличии есть только 13-ть.

"Для принятия решения Северодонецкого городского совета за него должны проголосовать не менее 19 депутатов. Однако по всем вопросам, которые рассматривались депутатами 15 марта, "За" проголосовали только 13 присутствующих. То есть указанные выше решения приняты ни были. Подача этих решений как принятых для осуществления регистрационных действий и регистрационные действия на основании этих решений должны быть квалифицировано как служебный подлог", - сказано в тексте сообщения.

Напомним, ранее Валентина Казакова депутатское большинство Буткова в мэрии увольняло семь раз. Шесть из них Казаков оспорил и выиграл в суде.