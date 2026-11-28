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Победитель "Холостячки" Андрей Задворный в феврале мобилизовался в Нацгвардию. Теперь он рассказал, что уж там не служит

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoioNews.

Андрей Задворный рассказал, что за девять месяцев произошло много ситуаций, которые ему не понравились. Однако он до сих пор служит. Однако теперь уже не в национальной гвардии.

"Завершилась моя служба в Национальной Гвардии. Прошло 9 месяцев, за которые произошло много странных для меня вещей, начиная с рекрутинга в боевое подразделение Лазарс Групп и попадание против моей воли на тыловую службу, которая мало связана с сопротивлением России (оказывается и такое бывает). Далее 8 месяцев и 3 попытки перевода полны тяжелой и тягучей бюрократии. Из хорошего – за это время я встретил много настоящих искренних людей. За это благодарен судьбе", - говорит Андрей Задворный.

Напомним, ранее известный актер Александр Олексенко мобилизовался в ВСУ. Он подтвердил это после продолжительного отсутствия в соцсетях