Фото из открытых источников

Певец Арсен Мирзоян рассказал, что получал предложения от разных военных подразделений. Некоторые командиры даже обращались в ТЦК

Об этом сообщает "Люкс.ФМ", передает RegoioNews.

"Рассматривали и уже есть отношения от разных подразделений. Уже шутят, и даже менявшиеся в бригадах командиры еще присылали мне иски в ТЦК", - говорит артист.

Он рассказал, что военные иногда в шутку пишут обращение в его ТЦК, а затем предлагают забрать его на определенную должность. Например, в артиллерийское подразделение.

"Юрьевич, я не уйду командиром пушки. Уже из пушки никто не стреляет", – отреагировал артист.

Пока он регулярно ездит в военные, выступает для них и помогает закрывать потребности подразделений.

Напомним, ранее известный актер Александр Олексенко мобилизовался в ВСУ . Он подтвердил это после продолжительного отсутствия в соцсетях