17 травня 2026, 09:54

Україна в топ-10 Євробачення-2026: яке місце посіла Leléka

Фото: Суспільне Культура
Представниця Болгарії Dara з піснею Bangaranga здобула перемогу на ювілейному 70-му Пісенному конкурсі Євробачення 2026

Про це інформує Суспільне Культура, передає RegioNews.

Фінал конкурсу відбувся 16 травня в австрійському місті Відні. За результатами голосування співачка отримала 916 балів.

Україну на конкурсі представляла Leléka з композицією Ridnym. Вона посіла 9 місце у фіналі. Після виступу солістка гурту зі сцени вигукнула: "Слава Україні!".

Найвищий бал 12 Україні поставило лише національне журі Швейцарії, а 10 балів – Азербайджана. Після глядацького голосування Україна перемістилася на 9 місце, отримавши від глядачів 167 балів.

У фіналі Пісенного конкурсу Євробачення 2026 виступили представники 25 країн.

Нагадаємо, Leléka перемогла на Національному відборі на Євробачення. Артистка виконала пісню Ridnym. Вона поєднує фолькджаз, артпоп і електроніку, струнний оркестр та бандуру. Члени журі та глядачі одностайно віддали артистці максимальні 10 балів.

Загалом Україна понад 20 разів брала участь у конкурсі і тричі перемагала (Руслана, Джамала, Kalush Orchestra). Ще 6 разів Україна потрапляла до п'ятірки фіналістів: Вєрка Сердючка (2-ге місце), Ані Лорак (2-ге), Злата Огнєвіч (3-тє), Alyona Alyona & Jerry Heil (3-тє), Міка Ньютон (4-те) і Go_A (5-те).

