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Відомий український співак Олег Винник після початку повномасштабної війни проживає за кордоном. За його словами, він є резидентом Німеччини

Про це Олег Винник розповів у своєму блозі, передає RegioNews.

Нещодавно продюсер Вадим Лисиця звинуватив Олега Винника в тому, що той утік у багажнику, накрившись ковдрою. Артист відреагував на ці слова. За його словами, він вже понад 20 років є резидентом Німеччини, і виїхав за кордон він легально з відповідними документами.

"Кажуть, що я виїхав з України "під пледом"? Серйозно?.. Це не просто брехня — це приниження самої держави Україна. Я виїхав законно, за документами, які підтверджують мій статус резидента Німеччини понад 20 років. Я їхав до свого сина додому, через що мене і випустили. Під пледом — хіба це про Україну? Там де є діючі закони, державна прикордонна служба і паспортний контроль при перетині кордону", - написав співак.

Нагадаємо, що з початку повномасштабної війни Олег Винник практично зник з інформаційного поля. Згодом він почав давати інтерв'ю, і стало відомо, що він знаходиться у Німеччині. Співак говорив, що у Німеччині він жив понад 25 років.

За словами Винника, у нього навіть немає внутрішнього українського паспорта: багато років він жив у Німеччині за закордонним паспорті. В Україні, зауважував артист, у нього немає жодної нерухомості та великих рахунків.