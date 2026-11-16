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Відомий співак Стас Шурінс розповів, що в 33 роки мав підозру на інсульт. Тоді ж у нього стався параліч половини тіла

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

Артист розповів, що його стан погіршився в 2023 році. Тоді йому вдома різко стало зле: оніміло обличчя, тіло, він знепритомнів.

"Останнє, що я пам’ятаю, це думки про те, що все, тепер або параліч, або смерть. У мене оніміла половина тіла, мене вирубило. Я отямився, і наче й нічого не було. Я подивився в дзеркало, все було гаразд. Я вирушив до лікаря, пояснив ситуацію, мене терміново відправили на КТ чи МРТ. Сказали, що не знайшли жодних відхилень чи пошкоджень", - говорить Стас Шурінс.

На його думку, це могло бути пов'язано зі стресом. Тоді він страждав від безсоння, депресії та не міг їсти. На щастя, він зміг вийти з того стану завдяки дружині.

"Я був у такому стані, що спав півтори години на добу, не міг їсти, у мене була така апатія, мені було тяжко, все як у тумані. Вийшов з цього завдяки моїй сім’ї, дружині", - зізнався артист.

Нагадаємо, Стас Шурінс у 2009 році став переможцем української "Фабрики зірок". Згодом на тривалий час він майже зник з медійного поля. Як з'ясувалось пізніше, це сталось через серйозний діагноз його дружини. Наразі він поступово повертається в медіа. Зокрема, він брав участь у німецькому "Голосі".