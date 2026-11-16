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Известный певец Стас Шуринс рассказал, что в 33 года имел подозрение на инсульт. Тогда же у него случился паралич половины тела

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Артист рассказал, что его состояние ухудшилось в 2023 году. Тогда ему дома резко стало плохо: онемело лицо, тело, он потерял сознание.

"Последнее, что я помню, это мысли о том, что все, теперь или паралич, или смерть. У меня онемела половина тела, меня вырубило. Я посмотрел в зеркало, все было хорошо. Я отправился к врачу, объяснил ситуацию, меня срочно отправили на КТ или МРТ. Сказали, что не нашли никаких отклонений или повреждений", - говорит Стас Шуринс.

По его мнению, это могло быть связано со стрессом. Тогда он страдал бессонницей, депрессией и не мог есть. К счастью, он смог выйти из этого состояния благодаря жене.

"Я был в таком состоянии, что спал полтора часа в сутки, не мог есть, у меня была такая апатия, мне было тяжело, все как в тумане. Вышел из этого благодаря моей семье, жене", - признался артист.

Напомним, Стас Шуринс в 2009 году стал победителем украинской "Фабрики звезд". Впоследствии он почти исчез с медийного поля. Как выяснилось позже, это произошло из-за серьезного диагноза его жены. Пока он постепенно возвращается в медиа. В частности, он участвовал в немецком "Голосе".