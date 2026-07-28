MELOVIN зізнався, яких залицяльників одразу блокує в соцмережах

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Після розставання з колишнім нареченим MELOVIN мало розповідає про особисте життя. Проте він розповів, що може його змусити відвернутись від потенційних залицяльників

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, йому доводиться бути уважним через його публічність. Наприклад, деякі люди можуть просто хотіти поговорити з ним, щоб потім опублікувати цю розмову.

"Вільне серце. Нормально ставлюсь, коли пишуть у соцмережах, аби знайомитися. Просто різне буває. Мені не подобається, що люди на цьому хайпують. У мене були такі випадки, коли брали листування і постили собі в сториз. Не так давно був скриншот, що я когось запросив на побачення. Я з цього крінжую, одразу блокую. І для мене людина одразу зникає взагалі", - каже MELOVIN.

Нагадаємо, раніше артист розповідав, як він переживав розрив із нареченим.