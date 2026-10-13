Автогаз та дизель "йдуть на рекорд": як зросли ціни на АЗС
Ціни на пальне в Україні лишаються нестабільними. Наразі зростає вартість на всі типи пального
Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.
Станом на 13 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:
- бензин А-95 преміум – 93,50 гривні за літр (+0,09 гривні);
- бензин А-95 – 89,48 гривні за літр (+0,12 гривні);
- бензин А-92 – 86,06 гривні за літр (+0,05 гривні);
- дизпальне – 98,74 гривні за літр (+0,06 гривні);
- автогаз – 46,70 гривні за літр (+0,46 гривні).
Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.
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