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13 жовтня 2026, 23:35

Автогаз та дизель "йдуть на рекорд": як зросли ціни на АЗС

13 жовтня 2026, 23:35
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Фото з відкритих джерел
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Ціни на пальне в Україні лишаються нестабільними. Наразі зростає вартість на всі типи пального

Про це повідомляє "Мінфін", передає RegioNews.

Станом на 13 жовтня середні ціни на АЗС в Україні такі:

  • бензин А-95 преміум – 93,50 гривні за літр (+0,09 гривні);
  • бензин А-95 – 89,48 гривні за літр (+0,12 гривні);
  • бензин А-92 – 86,06 гривні за літр (+0,05 гривні);
  • дизпальне – 98,74 гривні за літр (+0,06 гривні);
  • автогаз – 46,70 гривні за літр (+0,46 гривні).

Нагадаємо, раніше директор "Консалтингової групи А-95" Сергій Куюн розповідав про те, що найближчим часом в Україні буде дорожчати пальне, і пояснював, чому це відбувається.

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