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13 жовтня 2026, 22:54

У Вінниці таємно поховали Анатолія Кашпіровського

13 жовтня 2026, 22:54
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Фото: Суспільне. Вінниця
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У Вінниці на Центральному кладовищі поховали  Анатолія Кашпіровського, який помер у Росії у віці 87 років. Труну з його тілом доправили на цвинтар 13 жовтня

Про це повідомило "Суспільне. Вінниця" з посиланням на власні джерела, передає RegioNews.

За інформацією видання, Кашпіровського поховали на Центральному кладовищі поруч із могилами його батьків Михайла та Ядвіги й доньки Олени. Його могила розташована приблизно за 20 метрів від поховань рідних.

Раніше російські медіа з посиланням на племінника Кашпіровського Юрія Мамаєва повідомляли, що частину праху планували поховати у Вінниці, а частину залишити в Москві. За їхніми даними, це відповідало останній волі Кашпіровського. Згодом Мамаєв повідомив про перевезення до України труни з тілом.

Директор Кашпіровського Сергій Рудих розповідав, що він склав заповіт у 2020 році, а у 2022-му переписав його. Зміст документів публічно не розкривали.

Про час і місце поховання заздалегідь не повідомляли.

Анатолій Кашпіровський став відомим наприкінці 1980-х років завдяки телевізійним сеансам, під час яких заявляв про можливість впливати на здоров’я людей на відстані. Він помер у Росії у віці 87 років.

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