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13 октября 2026, 23:55

Танцовщица Илона Гвоздева попала под российский обстрел

13 октября 2026, 23:55
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Фото из открытых источников
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Танцовщица Илона Гвоздева оказалась в эпицентре опасной ситуации. Она была в авто, когда сбивали русский дрон

Об этом сообщает ТСН, передает RegioNews.

Как вспоминает танцовщица, русский дрон был на критически малой высоте. Средства, которыми его пытались уничтожить, пролетали совсем рядом с автомобилем. В данный момент она смогла сохранить самообладание, но потом произошла реакция.

"Я почувствовала безумную острую реакцию на стресс. На перекрестке я не растерялась, а потом, когда остановилась, почувствовала, что мое тело все дрожит и вообще меня не слушается. Позвонила мужчине, который помог мне стабилизировать - просто отвлекая другими разговорами", - говорит Илона Гвоздева.

Напомним, ранее предпринимательница Светлана Павелецкая рассказала об ударе врага по ее предприятию. Речь идет о составе, где хранятся книги издательства, где Светлана является совладелицей.

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