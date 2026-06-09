Відома українська співачка опинилась у кареті "швидкої" - що сталось

Фото з відкритих джерел

Українська співачка розповіла, що її забрала "швидка допомога" через загострення давньої хвороби. Зірка була змушена терміново звертатись до лікарів

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Камалія розповіла, що загострення її хвороби сталось прямо напередодні концерту. Тому їй довелось брати консультацію хірурга. Спочатку їй поставили крапельницю вдома і розповіли про наступні кроки лікування.

Артистка розповіла, що останнім часом вона мала багато стресу. Тож, на її думку, саме це могло вплинути на її стан.

"Друзі, мій організм вирішив влаштувати мені "позаплановий концерт". Лікарі все зроблять і я виїду до Кременчука. Бо нічого страшного не трапилося. Але мій організм так нагадав мені, аби я не нервувала й не їла грубої їжі", - розповіла Камалія.

Нагадаємо, раніше співачка Камалія відверто розповіла про важку втрату. Її двоюрідний брат загинув на фронті.