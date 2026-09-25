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25 вересня 2026, 00:55

"Я не мавпа": співак Шугар жорстко звернувся до шанувальників

25 вересня 2026, 00:55
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Фото з відкритих джерел
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Відомий співак Шугар раптово звернувся до шанувальників. Він зізнався, що хотів би не бути популярним

Про це повідомляє ТСН, передає RegioNews.

За словами артиста, часто він отримує дуже настирливі прохання про фото або відеопривітання. За його словами, до нього можуть таким чином підходити навіть коли він просто їсть або проводить час із дружиною. Також артист поскаржився на зйомку біля його власного будинку без дозволу. Його дружина, каже Шугар, часто хвилюється, коли до них на вулицях біжать підлітки.

"Я не хочу бути популярним. Не хочу, щоб до мене відносились ніби я щось винен. Я не хочу щоб від мене вимагали розважати дітей, коли я приходжу з дружиною в заклад і там у когось дитяче день народження", - заявив виконавець.

Він заявив, що люди фотографують його в магазинах, стукають у вікна автомобіля, приходять до дверей дому та вимагають зробити фото. Коли він відмовляє зробити відеопривітання, в людей негативна реакція.

"Я просто хочу прийти в магазин і не оглядатись, що мене хтось знімає, коли я обираю йогурт. Не треба нас знімати ніде, це дуже неприємно! Не хочу з дружиною бігом бігти до авто, щоб швидше поїхати, бо на нас всі дивляться і обговорюють. Я не мавпа, не аніматор", - каже артист.

Довідка. Шугар (справжнє ім'я - Олег Шкарпета) - популярний український співак і блогер. До музичного успіху працював дизайнером, виступав у барах Хмельницького. Його хіти стали популярними у TikTok та набрали мільйони переглядів на YouTube.

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