Кухар Євген Клопотенко зізнався, чи планують вони із дружиною дітей
Шеф-кухар Євген Клопотенко раніше говорив, що не хоче шлюбу. Проте все змінилось, коли він зустрів Катерину, і вони все ж одружились. Тепер він пояснив, чи хоче дітей
Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.
Пропозиція руки та серця здивувала Катерину. Вона розповіла, що в той момент вони із Євгеном просто шинкували капусту, щоб заквасити на зиму, і тоді він простягнув їй каблучку.
Проте що стосується дітей, то наразі пара ще чітких планів не має.
"Ми не все встигаємо вирішити. Все в процесі", - каже Євген Клопотенко.
Клопотенко часто говорить про те, що кулінарія приносить йому задоволення. Він розповів, хто готує в його шлюбі.
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