22:26  23 вересня
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
21:09  23 вересня
На Харківщині ворожий дрон вдарив по авто: є загиблий і поранена
20:58  23 вересня
Окупанти вдарили по трьох районах Дніпропетровщини: пошкоджено лікарню та інфраструктуру
UA | RU
UA | RU
24 вересня 2026, 01:35

Даша Кацуріна відверто розповіла, скільки їй коштував новий бізнес під час війни

24 вересня 2026, 01:35
Читайте также на русском языке
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Бізнесвумен Даша Кацуріна відкрила новий простір в Україні під час війни. За її словами, на відприття нової справи вона витратила власні кошти

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Кацуріна пояснила, що вона отримує зарплатню як співвласниця мережі ресторанів, які відкрила разом із колишнім чоловіком Мішею Кацуріним. При цьому з нового простору, який вона відкрила нещодавно, вона поки що нічого не отримує. У майбутньому її зарплата становитиме 80 тисяч гривень.

"Я всі свої дивіденди за останній рік з усіх бізнесів віддавала, інвестувала багато. Брала додаткову блогерську рекламну роботу. Я отримую зарплату з "Привітів", - розповіла Даша Кацуріна.

Вона зізналась, що найбільша частина усіх витрат припадає на облаштування приміщення, яке вона реконструювала. На це бізнесвумен витратила 1 200 000 гривень. Однак це не єдині витрати.

Лише витяжка та її встановлення коштувала 60 000 доларів ( 2 640 000 гривень за актуальним курсом НБУ). На слайсер і вакууматор пішло ще 4 000 євро (204 000 гривень), а вітрина коштувала 7 000 євро (357 000 гривень).

Нагадаємо, раніше Даша була одружена з ресторатором Мішею Кацуріним. У них в шлюбі народилось двоє дітей: донька Саша та син Іван. Згодом пара розлучилась. У 2023 році Міша Кацурін одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою. Наразі колишнє подружжя продовжує вести спільний бізнес та виховувати дітей.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
шоу-бизнес
"Можу говорити лише годину на день": співачка Наталя Валевська перенесла серйозну операцію
23 вересня 2026, 01:55
Відомому українському співаку паралізувало обличчя: він зізнався, як це сталось
23 вересня 2026, 01:35
Відомий шоумен розкрив, скільки українські зірки заробляють на корпоративах
23 вересня 2026, 00:55
Всі новини »
07 вересня 2026
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Як виживає місто на північному сході країни та планує захищати укриття від осквернювачів
04 вересня 2026
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Руйнування логістичних центрів провокує подорожчання продовольчих товарів на 10-15% і дефіцит деяких товарів. Втім, масовані обстріли – лише один з факторів, що загрожує продовольчій безпеці країни
21 серпня 2026
Нові бідні: як життя в Україні перетворюється на виживання
За оцінками Світового банку, рівень бідності в Україні за роки повномасштабної війни зріс удвічі: з 20% у 2021 році – до 41,6% на початку 2026 року. З'явилися й нові прошарки бідних, яких до цього не ...
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
Акторка Дар'я Трегубова зізналась, скільки грошей витрачає на одяг
24 вересня 2026, 00:55
Помер скандальний російський ведучий Сергій Сосєдов
24 вересня 2026, 00:35
Бензин застиг, дизель - падає: що відбувається з цінниками на АЗС
23 вересня 2026, 23:55
Прикордонники рознесли "Град", який росіяни старанно ховали
23 вересня 2026, 23:35
Дебош та погрози зґвалтуванням: У Кривому Розі чоловік кидався на перехожих, бо хотів їсти
23 вересня 2026, 23:15
Уряд збільшив максимальну суму пільгових кредитів для оборонних підприємств
23 вересня 2026, 22:55
Заклик до РФ припинити вогонь: США не підтримали заяву ЄС - що це значить
23 вересня 2026, 22:50
У Запоріжжі жінка вбила коханця ножем
23 вересня 2026, 22:40
У Чернівцях через посуху вводять графік подачі води для більшості вулиць
23 вересня 2026, 22:26
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Кава під КАБи, або тривоги нон-стоп. Чому Київ може повчитися у Сум
Порожні полиці: наскільки серйозним є виникнення продовольчої кризи в Україні
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Микола Княжицький
Юрій Касьянов
Всі блоги »