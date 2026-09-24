Даша Кацуріна відверто розповіла, скільки їй коштував новий бізнес під час війни

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Бізнесвумен Даша Кацуріна відкрила новий простір в Україні під час війни. За її словами, на відприття нової справи вона витратила власні кошти

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

Даша Кацуріна пояснила, що вона отримує зарплатню як співвласниця мережі ресторанів, які відкрила разом із колишнім чоловіком Мішею Кацуріним. При цьому з нового простору, який вона відкрила нещодавно, вона поки що нічого не отримує. У майбутньому її зарплата становитиме 80 тисяч гривень.

"Я всі свої дивіденди за останній рік з усіх бізнесів віддавала, інвестувала багато. Брала додаткову блогерську рекламну роботу. Я отримую зарплату з "Привітів", - розповіла Даша Кацуріна.

Вона зізналась, що найбільша частина усіх витрат припадає на облаштування приміщення, яке вона реконструювала. На це бізнесвумен витратила 1 200 000 гривень. Однак це не єдині витрати.

Лише витяжка та її встановлення коштувала 60 000 доларів ( 2 640 000 гривень за актуальним курсом НБУ). На слайсер і вакууматор пішло ще 4 000 євро (204 000 гривень), а вітрина коштувала 7 000 євро (357 000 гривень).

Нагадаємо, раніше Даша була одружена з ресторатором Мішею Кацуріним. У них в шлюбі народилось двоє дітей: донька Саша та син Іван. Згодом пара розлучилась. У 2023 році Міша Кацурін одружився зі співачкою Надею Дорофєєвою. Наразі колишнє подружжя продовжує вести спільний бізнес та виховувати дітей.