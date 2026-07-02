Ведуча Соломія Вітвіцька дізналась про вагітність з чату GPT

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Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У грудні минулого року ведуча перенесла складну операцію: септопластику (вирівнювання носової перегородки) під наркозом, після якої мала тривалу реабілітацію. Тому вона вирішила, що збій у циклі стався через це. Однак пізніше ведучій стало зле і вона описала свої симптоми чату GPT.

"Сиджу на роботі, а мене починає нудити… Обід мені тоді не дуже пішов, легше не стало. Почала листуватися з чатом GPT, описала свої симптоми, і він мені каже: "Потрібно зробити тест". Алекса вирішив, що я знаю, у чому причина, просто хочу зробити йому сюрприз на День закоханих або на його день народження 25 лютого. Але на тест пішов. Тож ми всі разом дізналися. Сюрприз для нього не вийшов, на відміну від мене", - розповіла Соломія Вітвіцька.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь народила дитину. Вона відверто розповіла, якими були пологи. Каже, що зіткнулась з погіршенням самопочуття: піднялася температура та з’явилася сильна слабкість. Увесь цей час поруч з нею був її чоловік Іван.