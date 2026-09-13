Афішу Анни Трінчер розмістили поверх фото полонених військових: що каже співачка

Фото з відкритих джерел

У Запоріжжі на фасаді Палацу культури з'явився банер із афішею концерту Анни Трінчер. Однак з'ясувалось, що банер розмістили прямо там, де раніше було фото полонених військових

Про це повідомляє "Люкс.ФМ", передає RegioNews.

У соцмережах українці почали реагувати критикою. Анна Трінчер не промовчала. Вона вийшла на зв'язок та пояснила, що ані вона, ані її команда не обирають місця для розклейки афіш.

"Банер з рекламою мого концерту розмістили поверх банера зі зниклими безвісти та полоненими захисниками. Мені дуже неприємно, боляче і сумно, що саме моя афіша була там. Я відчула велику низку неприємних емоцій. Для мене це абсолютне невігластво і так неприпустимо робити. Очевидно, що я не обирала це місце і мої організатори концерту також", - каже Анна Трінчер.

Після цього артистка у соцмережах опублікувала фото захисників, а також назвала ім'я кожного з них.

"Я ніколи не стояла і не стоятиму осторонь війни. Війна є частиною мого життя і, як і життя кожного українця, велика частина мого болю. Бо щодня ми втрачаємо наших людей, а сотні родин досі живуть між надією і невідомістю, чекаючи своїх рідних із полону або звістки про зниклих безвісти", - каже артистка.

Нагадаємо, раніше на концерті співака Нікіти Кисельова охоронець дуже грубо поводився з ветераном. Артист відреагував.