На Львівщині судитимуть хакерів за крадіжку 610 тисяч акаунтів Roblox та продаж у РФ

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Львівської обласної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт щодо трьох мешканців Дрогобича, яких обвинувачують у незаконному заволодінні даними користувачів онлайн-ігрової платформи Roblox, продажі чужих акаунтів через російські інтернет-ресурси та легалізації отриманих коштів

Про це повідомив Офіс Генерального прокурора, передає RegioNews .

За даними слідства, група отримала доступ до даних понад 610 тисяч користувачів Roblox.

За версією правоохоронців, схему організував 19-річний мешканець Дрогобича. До неї він залучив двох 22-річних знайомих.

Учасники групи отримували дані, які давали змогу входити до чужих акаунтів без пароля. За допомогою спеціального програмного забезпечення вони перевіряли профілі та визначали, які з них мають цінність — зокрема через наявність віртуальних грошей, рідкісних предметів та інших ігрових активів.

Найдорожчі акаунти, за даними слідства, продавали окремо, інші — партіями або зі знижкою. Реалізацію здійснювали через російські сайти та Telegram, а оплату отримували у криптовалюті.

Слідство вважає, що з травня 2025 року до квітня 2026 року учасники групи отримали дані понад 610 тисяч користувачів. Під час розслідування правоохоронці виявили 357 файлів з інформацією про ці облікові записи.

Окремі акаунти продавали приблизно за 70 російських рублів. З огляду на кількість отриманих профілів, потенційний дохід від їхнього продажу, за оцінкою слідства, міг перевищувати 20 мільйонів гривень.

Отриману криптовалюту учасники групи обмінювали на гривні та перераховували на власні банківські рахунки. Таким способом, за даними слідства, вони легалізували майже 2,4 мільйона гривень.

Діяльність групи правоохоронці припинили у квітні 2026 року.

Організатору інкримінують організацію крадіжки та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, організацію несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем, що призвело до витоку інформації, а також незаконний збут інформації з обмеженим доступом.

Двом іншим учасникам інкримінують крадіжку, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, несанкціоноване втручання в інформаційні системи та незаконний збут інформації з обмеженим доступом. Одному з них також висунули обвинувачення у незаконному зберіганні наркотичного засобу без мети збуту.

Усі троє перебувають під вартою.

Нагадаємо, що у Рівненській області викрили 25-річного чоловіка. Він створив шахрайську схему у соцмережах.