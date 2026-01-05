17:10  05 січня
На Рівненщині чоловік зберігав і перевозив майже 140 кг бурштину
12:24  05 січня
На Кіровоградщині поліція затримала наркоділка: йому загрожує до 10 років
10:38  05 січня
На Львівщині зіткнулися два авто: травмовані четверо, серед них діти
05 січня 2026, 16:45

Цимбалюк зізнався: рішення у "Холостяку" ухвалював разом із продюсерами

05 січня 2026, 16:45
Фото: з відкритих джерел
Головний герой шоу "Холостяк", український актор Тарас Цимбалюк, відверто розповів про свій досвід участі в проєкті та зізнався, що не відчув справжнього емоційного зв’язку з жодною з учасниць

Про це він розповів в інтерв'ю Єві Коршик, передає RegioNews.

За словами актора, на фінальному етапі шоу йому було байдуже, хто саме залишить проєкт, тож він звернувся по пораду до продюсерів.

"Я не відчув, що може будь з ким скластися метч на проєкті. І коли зібралася трійка дівчат, з якими більш менш складалося спілкування…, то ми з продюсерами сіли, і я кажу: "Ви тут досвідченні люди, порадьте мені", бо мені абсолютно все одно, хто наступним повинен покинути проєкт. Ось так було, розумієш", – розповів він.

Цимбалюк зазначив, що не бачив сенсу створювати ілюзію перспективних стосунків і давати учасницям обіцянки, яких сам не відчував. Він назвав участь у шоу "капсульною історією", яка не переросла у щось більше.

Після завершення проєкту актор підтримував лише нетривале листування з переможницею – Надін. Згодом він запропонував їй не витрачати час одне одного, оскільки не бачив розвитку цих стосунків. За словами Цимбалюка, вони дійшли взаємної згоди, що продовження спілкування не має сенсу.

Переможниця романтичного шоу "Холостяк"-14, модель Надін Головчук

Також актор зізнався, що погодився на участь у шоу за гонорар, співставний із оплатою зйомок у кіно. Водночас після виходу проєкту його гонорари за зйомки у фільмах і рекламі зросли.

Довідка: "Холостяк" – реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телебачені. Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", яке, крім України, також адаптовано у багатьох інших країнах світу.

Нагадаємо, раніше актор зізнався, що на групових побаченнях в шоу "Холостяк" йому буває незручно і "напряжно", адже дівчата часто не можуть повністю розкритися, а атмосфера стає напруженою.

