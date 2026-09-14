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14 вересня 2026, 22:51

Помер директор клініки репродуктології Ігор Ільїн, на якого в Києві скоїли замах

14 вересня 2026, 22:51
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Фото: Tamara Yuzko/Фейсбук
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У Києві помер директор Медичного центру ІГР — Інституту генетики репродукції, акушер-гінеколог та репродуктолог Ігор Ільїн. 3 вересня на нього скоїли замах у Святошинському районі столиці

Про смерть лікаря повідомила його колега, лікарка-репродуктологиня з Чернівців Тамара Юзько, передає RegioNews

За її словами, Ільїн тривалий час боровся з тяжкими пораненнями після нападу, однак помер.

"Нагла смерть забрала нашого колегу — Ігоря Євгеновича Ільїна. Директора Медичного центру ІГР — Інституту генетики репродукції у Києві. Відомого акушера-гінеколога та репродуктолога, який стільки добра зробив людям на цьому світі. Від нас пішов унікальний чоловік, постать у медичному середовищі України", — написала Юзько.

Вона зазначила, що під час замаху нападник, за її словами, випустив у лікаря 20 куль.

"Наш колега довго боровся з важкими ранами, але, врешті-решт, програв цей свій останній бій", — наголосила лікарка.

Юзько також написала, що Ільїн допоміг тисячам жінок стати матерями, а його професійний досвід та знання продовжать його учні.

"Він назавжди залишиться у добрих справах, у пам'яті тих, кому підклав плече, кому дав надію та щастя. У спогадах колег, які поважали та цінували його за щирість, неоціненну дружбу і щедрість ділитися здобутками та досвідом. У трепетних згадках численних учнів, котрі, без сумніву, продовжать його справу", — зазначила вона.

Нагадаємо, правоохоронці повідомляли, що в Святошинському районі чоловік впритул розстріляв директора столичної клініки репродуктології. Потерпілого у тяжкому стані госпіталізували.

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