На Буковині чоловіку обчистили картку, коли він шукав роботу

Фото: Національна поліція

35-річний житель Буковини став жертвою аферистів. Це сталось, коли він шукав в інтернеті заробіток

Про це повідомляє поліція Чернівецької області, передає RegioNews.

В одному з месенджерів аферист заволодів грошима чоловіка, який шукав підробіток. Чоловік втратив 9 тисяч гривень. Ці гроші він перерахував на рахунок псевдо-роботодавця.

"Правоохоронці наголошують: будьте уважними та обачними. Якщо невідомий співрозмовник пропонує свою допомогу або закликає передати гроші для додаткового заробітку, одразу перевірте інформацію про користувача та впевніться у безпечності ваших подальших дій – це можуть бути шахраї", - кажуть в поліції.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.