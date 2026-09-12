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12 вересня 2026, 01:35

Співачка Kola пояснила, чому любить ходити по дому голою

12 вересня 2026, 01:35
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Фото з відкритих джерел
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Співачка Kola розповіла, що уже два роки тренується та харчується за графіком. За її словами, це вплинуло на внутрішній стан і фізичну форму

Про це повідомляє Люкс.ФМ, передає RegioNews.

За словами співачки, завдяки тренуванням та правильному харчуванню вона відчуває в собі іншу енергію. Kola зазначила, що відчуває це навіть на сцені.

"У мене з’явилася інтелігентна звабливість у кожному виступі, і мені це дуже подобається", - каже артистка.

При цьому Kola зізналась, що тепер її улюбленою звичкою стало ходити по квартирі голою.

"Я раніше ніколи не ходила голою по квартирі. Сьогодні – це моє улюблене, бо я дивлюсь на себе і розумію: "Боже, яка ж я гарна!". Це насправді дуже допомагає жінці бути розкутою", - каже Kola.

Довідка. Kola восени 2023 року зізналась, що таємно вийшла заміж. Про свого коханого вона в інтерв'ю не говорить багато. Проте відомо, що його звуть В'ячеслав і він громадянин Ізраїлю. За словами артистки, вони вперше зустрілись влітку 2022 року, коли вона готувала благодійний виступ в Ізраїлі.

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