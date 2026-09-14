В Умані знайшли тіло чоловіка, який нещодавно приїхав з Лондона

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В Умані поліцейські встановили особу чоловіка, тіло якого 12 вересня виявили у лісосмузі на вулиці Коцюбинського. Померлим виявився 44-річний чоловік, який проживав у Лондоні та 10 серпня 2026 року приїхав в Україну

Про це повідомила поліція Черкаської області, передає RegioNews .

Повідомлення про виявлення тіла надійшло до Уманського районного управління поліції 12 вересня близько 12:00. Чоловіка знайшли у лісосмузі навпроти одного з будинків.

Попередньо, зовнішніх ознак насильницької смерті правоохоронці не виявили. За фактом смерті слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України.

Правоохоронці встановили коло людей, з якими 44-річний чоловік спілкувався під час перебування в Умані. За словами його знайомих, він не мав постійного місця проживання, намагався мінімізувати контакти з оточенням і більшість часу проводив наодинці.

Також знайомі розповіли поліцейським, що чоловік неодноразово приходив до цієї лісосмуги, щоб помолитися.

Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події та причину смерті. Призначено необхідні експертизи.

Нагадаємо, що у Києві 48-річний чоловік після сварки із сусідом повернувся до його квартири з мисливською рушницею та кілька разів вистрілив у потерпілого. Від отриманих поранень 47-річний киянин загинув.