У Дніпрі викрили чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні дитячої порнографії

Фото: поліція Дніпропетровської області

У Дніпрі поліцейські міграційної поліції викрили чоловіка, якого підозрюють у розповсюдженні відеоматеріалів із ознаками дитячої порнографії

Про це повідомила поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews .

За даними правоохоронців, він публікував заборонений контент у відкритій групі в Telegram та отримував оплату за доступ до нього.

За даними слідства, фігурант надавав для оплати реквізити банківських карток, оформлених на його ім’я.

9 вересня поліцейські управління міграційної поліції спільно зі слідчими Слідчого управління ГУНП у Дніпропетровській області провели санкціонований обшук за місцем проживання чоловіка. Процесуальне керівництво у справі здійснюють прокурори Дніпропетровської обласної прокуратури.

Під час обшуку правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, яка, за даними поліції, має доказове значення у кримінальному провадженні.

Чоловіку повідомили про підозру за частиною 3 статті 301-1 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, що в Одесі суд за клопотанням прокуратури обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права на заставу для 31-річної жінки та її співмешканця. Їх підозрюють у створенні та зберіганні матеріалів дитячої порнографії.