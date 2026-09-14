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14 вересня 2026, 22:40

У Києві чоловік ґвалтував психчно хвору падчерку: вона народила від нього дитину

14 вересня 2026, 22:40
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Фото: Національна поліція
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У Києві засудили чоловіка, який ґвалтував психічно хвору падчерку. Дівчина завагітніла від нього

Про це повідомляє прокуратура Київської області, передає RegioNews.

У серпні 2024 року чоловіка затримали. Матір 22-річної дівчини дізналась про вагітність доньки. Скоро 22-річна дівчина народила доньку. Згодом виявилось, що батьком немовляти є вітчим, який жив з родиною з 2019 року.

Матір 22-річної дівчини часто лишала її разом з чоловіком, щоб він допомагав наглядати за нею. У дівчини психічна хвороба: вона сприймає реальність як дитина 5-10 років. Користуючись її станом, вітчим вступав з нею у статеві стосунки.

На суді він намагався довести, що у них було кохання, а матір дівчинки просто ревнує. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Харківщині суд підтвердив довічне ув'язнення для 31-річного чоловіка, який ґвалтував 11-річну падчерку.

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