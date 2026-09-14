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14 вересня 2026, 22:55

У Харкові жінка викрала в професора понад 3 мільйони

14 вересня 2026, 22:55
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Фото: Національна поліція
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У Харкові викрили жінку, яка допомогла заволодіти понад 3,2 мільйона гривень. Ці гроші належали українському вченому-металургу

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Жертвою шахрайства виявився доктор технічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Йому зателефонував невідомий, який представився співробітником СБУ. Незнайомець заявив, що професор нібито здійснив оплату товару на російському сайті. Під приводом цього заявив, що стосовно професора мають провести "дистанційний обшук".

Шахрай переконав чоловіка продемонструвати гроші, які той зберігав, та запевнив, що їх необхідно тимчасово передати для перевірки законності походження. В результаті чоловік передав псевдо-правоохоронцю 69 950 доларів США та 2 410 євро. Це понад 3,2 мільйона гривень за офіційним курсом НБУ.

Правоохоронці викрили організатора схеми. Ним виявився чоловік, який знаходиться за кордоном. Жінку він залучив до схеми, щоб вона забрала у професора гроші. Тепер вона отримала підозру.

Нагадаємо, у Києві 77-річний чоловік віддав шахраям усі заощадження, повіривши, що спілкуєтся зі співробітниками Служби безпеки. Пенсіонер передав одному з учасників схеми понад 27 тисяч доларів, майже 13 тисяч євро та 1800 швейцарських франків.

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